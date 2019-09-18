Elektronik sigaraya yasak geldi

Hindistan Maliye Bakanı Sitharaman, 'Kabine elektronik sigaraların yasaklanmasına onay verdi. Bu elektronik sigaranın imalatı, ithalatı ve ihracatı, nakliyesi, satışı, dağıtımı, depolanması ve reklamlarının yasaklandığı anlamına geliyor' dedi.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, kabinenin elektronik sigara yasağını onayladığını duyurdu.

Sitharaman, "Kabine elektronik sigaraların yasaklanmasına onay verdi. Bu elektronik sigaranın imalatı, ithalatı ve ihracatı, nakliyesi, satışı, dağıtımı, depolanması ve reklamlarının yasaklandığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, elektronik sigara veya benzeri cihazları depolayanların, 6 aya kadar hapis ya da 700 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.