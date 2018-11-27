El Salvador'da çetelerin hakimiyeti: Üç yılda 20 bin kişi öldürüldü

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da çeteler yalnızca 3 yılda 20 bin kişiyi öldürdü. Çetelerin baskısındaki on binlerce kişi, güvenliklerini sağlamak için ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da çetelerin faaliyetlerine ilişkin bir rapor yayımlandı. Crisis Group tarafından yayımlanan raporda ülkedeki cinayet oranın 2015 yılında 100 binde 103 olduğu aktarılıyor.

Rapora göre son 3 yılda öldürülen El Salvadorluların sayısı 20 bine yaklaştı. Bu rakam Libya, Somali ve Ukrayna gibi savaşta olan kimi ülkelerden daha yüksek.

ÇETELER KONTROL NOKTASI KURUYOR, HARAÇ KESİYOR

MS-13 ve Mara Salvatrucha gibi büyük çetelerin bulunduğu ülkede, pek çok bölgede yetkililerin kontrolü dışında olan "kırmızı alanlar" bulunuyor.

Raporda sivillerin işlerine ya da okullarına giderken çeteler tarafından yönetilen kontrol noktalarından geçmek zorunda kaldığı, geçişlerde para ödendiği bildiriliyor.

Kontrol noktalarının yanı sıra, çete üyeleri dükkanları ziyaret ederek haftada en az bir kez haraç kesiyor. Ödeme yapmak istemeyen esnaflar ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor.

ÇETELERİN EN AZ 65 BİN ÜYESİ VAR

Rapora göre yalnızca en büyük üç çetenin polis kayıtlarına göre 65 bin üyesi bulunuyor. Ancak ülkede 500 bin kişi geçimini çeteler üzerinden sağlıyor.

Çetelerin birbirleriyle sert çatışmalara girdikleri ve bu çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü aktarılıyor.

Rapora göre ülkede yaşayan herkes çeteler tarafından öldürülmüş ya da çeteler adına cinayet işlemiş bir tanıdığa sahip.

Raporda hapishanelerin çeteler tarafından üye toplamak için kullanıldığı, kısa süreli olarak hapse atılan kişilerin içeride çete üyesi haline geldiği ya da içeridekileri çeteye kattığı bildiriliyor.

RAPORDA YAZMAYANLAR...

Crisis Group raporunda çetelerin faaliyetinin incelenmesine karşın, El Salvador'un çetelerin eline nasıl geçtiği anlatılmıyor.

El Salvador'da solun güçlenmesini istemeyen ABD, ülkede askeri darbeyi desteklemiş, komünistleri bastırması için çetelere destek vermişti.

ABD, arka bahçesi olarak gördüğü bölgede Küba ile müttefik olacak, sol bir iktidar istemediği için ülkedeki suç örgütlerini destekledi.

ABD'nin El Salvador'a müdahalesi, 1979-1992 arasındaki 12 yılda en az 75 bin kişinin ölümüne sebep oldu.