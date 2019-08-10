El Paso saldırganı Crusius: Meksikalıları hedef aldım

ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinde 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının faili Patrick Crusius, saldırıda 'Meksikalıları hedef aldığını' söyledi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinde yer alan bir alışveriş merkezinde 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının 21 yaşındaki faili Patrick Crusius, saldırıda 'Meksikalıları hedef aldığını' belirtti.

Soruşturma kapsamında Crusius ile görüşen dedektif A. Hernandez'in mahkeme kayıtlarında yer alan raporu şu şekilde:

"Sanık tutuklu bir şekilde polis merkezine aktarıldı. Yeminli beyan veren bir kişi ve dedektif A. Hernandez sanık ile görüşme odasında bir araya geldi. Yeminli kişi sanığa susma hakkını sundu. Öte yandan sanık bu haktan feragat ederek olay hakkında konuşmakta anlaştı. Sanık Teksas Allen’den listelediği noktaya geldiğini ve AK -47 tipi saldırı tüfeği ile ve bir çok şarjör ile mağazadan içeri girdi. Saldırgan mağazanın içerisinde AK -47 tüfeği ile ateş açtığını ve bir çok masum kişiyi vurduğunu belirtti. Sanık ‘Meksikalıları’ hedef aldığını söyledi."