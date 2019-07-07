El Kaide’den TRT’ye ödül

Suriye İdlib’teki El Kaide bağlantılı Kurtuluş Hükümeti 'devrime olan hizmeti' nedeniyle TRT’ye ödül verdi.

Suriye’nin kuzeybatı şehri İdlib’te bulunan El Kaide bağlantılı “Kurtuluş Hükümeti” Türkiye’den TRT’nin de aralarında bulunduğu bazı medya kanallarına “devrime hizmet ödülü” verdi.

2 Temmuz’da Şamuna Haber Ajansı’nın yayınladığı ödül töreninde Kurtuluş Hükümeti yetkilileri “Devrime hizmet eden ve İdlib’te yaşanan dramı dünyaya aktaran” yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Törende Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Fevvaz Helal, TRT’nin Suriye’de tartışmalı haberlere imza atan muhabiri Ubeyde Hitto’ya ödülünü takdim etti.

TRT’nin Suriye muhabiri Hitto, Suriye’de El Kaide bağlantılı gruplara yakın bir isim. Hitto, daha önce El Kaide’nin bu ülkedeki uzantısı ve Kurtuluş Hükümeti’nin arkasındaki Heyet Tahrir’uş Şam’ın kontrolündeki Hassaniye köyünden geçtiği haberle gündeme gelmişti. Savaş öncesinde Hristiyan nüfusa ev sahipliği yapan Hassaniye köyü, bu nedenle cihatçı grupların saldırılarına maruz kalmış ve 2013 başına kadar sakinleri Lazkiye’ye kaçmıştı. Köy buradaki rahip Francis Murad’ın cihatçılarca kafasının kesildiği video nedeniyle dünyanın da gündemine gelmişti. Hitto ise haberinde bu gerçekleri anlatmayarak köyü işgal altında tutan cihatçı güçlere yönelik hava saldırılarını “Rejimin sadece Müslümanlara değil Hıristiyanlara da saldırısının delili olduğunu” söyledi. Daha önce köyde yaşamış veya bu köyde akrabalarının yaşadığını belirten Suriyeliler ise sosyal medyada habere tepki gösterdi.

Heyet Tahrir’uş Şam’nin selefi Nusra Cephesi ve müttefikleri İdlib’i Mayıs 2015’te ele geçirdi. 2017 Kasım’ında da El Kaide bağlantılı grup bölgeyi yönetmek için Kurtuluş Hükümeti’ni kurdu. Kurtuluş Hükümeti İdlib’i El Kaide’nin prensipleri doğrultusunda katı şeriat kurallarıyla yönetiyor. Kadınların peçesiz dolaşmasının yasaklandığı İdlib’te namaz kılmamanın cezası kırbaçlanmakken, “fuhuş yaptığı” iddia edilen kadınlar ve eşcinseller şeriat mahkemelerinin kararı doğrultusunda katlediliyor.

Türkiye Nusra Cephesi’ni kağıt üstünde terör örgütü ilan etse de Kurtuluş Hükümeti ile ticari ve diplomatik bağlar kurmaktan geri durmadı.