El Kaide'den Suudi Veliaht Prensi'ne 'günah' uyarısı

El Kaide, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 'günahkar projeleri' sebebiyle uyardı.

El Kaide'nin en tehlikeli kolu olarak bilinen Arap Yarımadasındaki El Kaide (AQAP), Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik uyarı yayımladı.

Uyarıda "bin Selman'lı yeni dönemde camilerin yerine sinemalar geçirildi" denilerek, ülkede sinemanın serbest bırakılmasına tepki gösterildi.

Muhammed bin Selman, "günahkar projeleri" sebebiyle hedef alınırken, Suudi Veliaht Prensi için "imamların kitapları yerine ateistlerin ve laiklik yanlılarının absürtlüklerini getirdi ve kapıyı yolsuzluğa ve ahlaki yozlaşmaya sonuna kadar açtı" denildi.

AQAP'ın Suudi Arabistan'ın Husilere saldırıları sebebiyle Yemen'de güç kazandığı biliniyor.

AQAP açıklamasında Cidde kentinde gerçekleştirilen WWE güreş etkinliği de eleştirildi. Etkinlik için "kafir güreşçiler mahrem yerlerini gösterdiler ve çoğunun üzerinde haç vardı, bunlar genç müslüman erkek ve kadınların önünde oldu" denildi.

Arap Yarımadasındaki El Kaide, "yozlaşmacılar bununla da kalmadılar, her akşam konser, film ve sirk şovları duyuruları yapılıyor" ifadelerini kullandı.