El Kaide üyeleri İdlib'de Han Şeyhun ve çevresindeki yerleri ele geçirdi

İdlib'de diğer cihatçı gruplarla çatışmakta olan El Kaide üyeleri, Han Şeyhun ve çevresindeki köyleri ele geçirdi.

İdlib'de cihatçılar arası iç çatışmalar aralıksız devam ediyor. El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam üyelerinin, Tahrir Suriye Cephesi kontrolündeki yerlere saldırmakta olduğu bildiriliyor. HTŞ üyelerinin, Han Şeyhun'u ve çevresindeki onun üzerindeki köyü kontrol altına aldığı aktarılıyor. İlerlemeyi sürdüren HTŞ mensupları, İdlib'in güneyinde Morek'e doğru gidiyor. Geçtiğimiz günlerde de İslam Ordusu üyelerinin Doğu Guta'dan ayrılarak İdlib'e gelmesiyle, HTŞ ile İslam Ordusu arasında çatışmalar yaşanmış, HTŞ kimi İslam Ordusu üyelerine suikast düzenlerken, bazı üst düzey isimleri tutuklamıştı. İdlib'in pek çok yerinde El Kaide kontrol noktaları bulunuyor.