El Chapo'nun avukatı: Meksika Devlet Başkanları kartellerden yüzlerce milyon dolar rüşvet alıyor

'El Chapo' olarak bilinen uyuşturucu baronunun avukatı, Meksika'nın eski devlet başkanlarının Sinaloa kartelinden yüzlerce milyon dolar rüşvet aldığını duyurdu.

"El Chapo" takma adıyla ünlenen Joaquin Guzman isimli uyuşturucu baronunun avukatı, Meksika'da kartellerle devlet arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Avukat Jeffrey Lichtman, Sinaloa kartelinin gerçek liderinin El chapo değil, Ismael Zambada olduğunu öne sürdü. Lichtman, Meksika Devlet Başkanları'nın kartelden yüzlerce milyon dolar rüşvet aldığını açıkladı.

'RÜŞVETLERLE İLGİYİ KENDİSİNDEN UZAKLAŞTIRDI'

El Chapo'nun 30 yılı aşkın bir süredir, milyarlarca dolarlık "uyuşturucu imparatorluğu" yönetmekte olduğu öne sürülüyor. Buna karşı çıkan Lichtman "gizemli El Chapo'ya ilgi gösterilirken dünyanın Zambada'ya yoğunlaşmadığını" iddia etti.

Lichtman'a göre Zambada devlet görevlilerine verdiği rüşvetlerle güvenlik güçlerinin kendisine değil El Chapo'ya odaklanmasını sağladı.

'ZAMAN ZAMAN ABD İLE ÇALIŞIYORLAR'

Zambada ve ABD hükümetinin zaman zaman birlikte çalıştığını da savunan avukat, Meksika'da "en tepeye kadar" herkesin kartellerden rüşvet aldığını ifade etti.

Meksika'nın geçmiş devlet başkanlarından Felipe Calderon, rüşvet iddiasını yalanlarken, Lichtman kartelin gerçek liderlerinin serbest olduğunu, kartellerin faaliyetinde hükümet ve güvenlik güçlerinin de rol oynadığını savundu.