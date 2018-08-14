Ekvador'da otobüs devrildi: 24 ölü

Ekvador'da gerçekleşen otobüs kazasında 24 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Her gün yedi kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği Ekvador'da Pazar günü gerçekleşen kazada da 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvador’da Kolombiya ve Venezuela vatandaşlarını taşıyan otobüsün başkent Quito'ya 30 kilometre mesafede devrilmesi sonucu en az 24 kişinin öldüğü kazada 19 kişi de yaralandı.

Başka bir araçla çarpışması sonucu devrildiği aktarılan otobüsün kazayı “ölü adam virajı” olarak bilinen bölgede yaptığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerden ikisinin çocuk olduğu kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

TRAFİKTE HER GÜN 7 KİŞİ ÖLÜYOR

Pazar günü de bir futbol takımı taraftarlarını taşıyan otobüs devrilmiş, 12 kişi ölmüş 30 kişi de yaralanmıştı. Trafik kazaları Ekvador'da en önde gelen ölüm nedenleri arasında bulunuyor. Ekvador'da meydana gelen trafik kazalarında her gün ortalama yedi kişi ölürken, 80 kişi ise yaralanıyor.

Trafik kazalarının her gün çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığı Bangladeş'te de öğrenciler ölümlü trafik kazalarına karşı kitlesel eylemler düzenlemişti.