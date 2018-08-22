Ekvador’da bir şehir, Kim Jong-un’a 'onursal yurttaşlık' verdi

Ekvador’un Guaranda kenti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un’a ‘onursal yurttaşlık’ verdi.

Yaklaşmakta olan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ekvador’da Guaranda şehri, Kore lideri Kim Jong-un’a "onursal yurttaşlık" unvanı verdi.

KDHC liderine Guaranda Belediye Başkanı tarafından yollanan mektupta, Kim’i kendi şehirlerinin fahri yurttaşı olarak görmenin Guarandalılar tarafından en büyük onur olduğu ifadesi yer aldı.

Belediye Başkanı Ramsses Torres Espinosa cuma günü yazdığı mektupta, Kim'i “Kore Yarımadasında ve dünyada barışın savunucusu” olarak gördüğünü de ekledi.

Ekvadorlu Belediye Başkanı Espinosa, bu adımın KDHC’nin Bağımsızlık Günü olan 9 Eylül’ü kutlamak için olduğunu yazdı.

KDHC 9 Eylül’de 70. kuruluş yıldönümünü kutlayacak.