Ekvador eski cumhurbaşkanı Rafael Correa hakkında tutuklama kararı

Ekvador eski Cumhurbaşkanı Rafael Correa hakkında 2012 yılında Kolombiya’daki siyasi muhaliflerinden birinin kaçırılmasına karıştığı iddiasıyla tutuklama kararı çıkarıldı. Brüksel’de yaşayan Correa iddiaları reddederken, hükmün uluslararası düzeyde işlemeyeceğini öne sürdü.

Ekvador’da 2007 ile 2017 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüş olan Rafael Correa hakkında Kolombiya’daki siyasi muhaliflerinden birinin kaçırılması olayına karıştığı suçlamasıyla, tutuklama kararı çıkarıldı. Bir yıldır Brüksel’de yaşayan Correa hakkında çıkarılan kararın dünya geneleinde güvenlik birimlerine bildirildiği duyuruldu.

'TEK BİR DELİL YOK'

Eski milletvekili Fernando Balda’nın 2012 yılında kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz ay eski bir polis şefi ve eski bir istihbarat yetkilisinin yanı sıra üç istihbarat ajanı tutuklanmıştı. Correa ise Twitter’dan yaptığı açıklama ile kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını öne sürerek hiç bir kanıt olmadığını dile getirdi. Correa, hakkında çıkarılan karar üzerine ülkesine iadesinin uluslararası düzeyde mümkün olmayacağını düşüyor.

Correa, sosyal programlara verdiği destek ve ülkedeki yoksulluk ve eşitsizliğe karşı söylemleriyle 2007 yılında Ekvador seçimlerini kazanmıştı. Fakat görevinin son dönemlerinde ekonomik bunalımlar ve yolsuzluk iddialarıyla karşılaşmış, halkın tepkisini çekmişti. Correa, 2012 yılında Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a vatandaşlık vermesiyle dikkat çekmişti.