Ekvador: Assange sığınma koşullarını ihlal ediyor

Ekvador Başkanı Moreno yerel basına verdiği bir söyleşide, ülkedeki Londra Elçiliği’ne sığınan WikiLeaks kurucusunun iltica koşullarını ihlal ettiğini söyledi.

Ekvador Başkanı Lenin Moreno bu gün yaptığı açıklamada, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, Ekvador’un Londra Elçiliği’nde iltica koşullarını “ihlal ettiğini” söyledi.

Moreno, Ekvador Radyo Yayıncıları Birliği’ne, Assange’nin “özel hesapları veya telefonları hackleme” hakkına sahip olmadığını ve özellikle Ekvador ile dostane ilişkileri olan diğer ülkelerin iç işlerine müdahale edemeyeceğini belirtti.

WikiLeaks’in kurucusu Assange, 2012'de Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığınmıştı. Assange, elçiliği terkettiği anda ABD’li yetkililer tarafından tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya.

Assange, Ekvador'un sığınma hakkını sonlandırmak istediğini, kendisine yönelik casusluk yapıldığını ve ziyaretçilerinin yetkililer tarafından engellendiğini söylemişti.

Ekvador Başkanı, Assange'ın durumunun uluslararası hukuka uygun olduğunu ancak durumunun “süresiz olarak uzatılamayacağını” belirtiyor.