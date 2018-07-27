Ekvador: Assange Londra Büyükelçiliği'nden ayrılmalı

Ekvador lideri Lenin Moreno, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın 'nihai olarak Londra Büyükelçiliği'nden ayrılması gerektiğini' söyledi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın nihai olarak büyükelçiliği terk etmesi gerektiğini söyledi.

Moreno, İngiltere hükümetiyle konuyla ilgili olarak görüştüğünü dile getirdi.

Assange, 2012'den beri Londra Büyükelçiliği'nde bulunuyor. Julian Assange, serbest kalması durumunda "cinsel saldırı" suçlamasıyla İsveç'e gönderilecekti, ancak İsveç hükümeti suçlamaları düşürdü. Buna karşın İngiliz polisi tahliye koşullarını ihlal etmesi sebebiyle Assange'ın yine de tutuklanacağını söylüyor.

Wikileaks kurucusu, Londra Büyükelçiliği'nde "güneş ışığı ve dışarıya erişim olmadan" yaşıyor. Assange'ın dış dünyayla iletişimi de kesilmiş durumda.