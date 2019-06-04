Ekrem İmamoğlu, Washington Post’a yazdı: 'Aşırı kutuplaşma ve otoriterlik' vurgusu

YSK’nin 31 Mart seçimlerini iptal etmesiyle mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimler öncesinde ABD’de yayımlanan Washington Post’a bir makale yazdı. Türkiye’de herhangi bir yöneticiliğe aday olan birisinin ‘aşırı kutuplaşmayla’ baş etmesi gerektiğini savunan İmamoğlu, seçimlerdeki yaklaşımının ‘otoriter popülerizmi ve kutuplaşmayı yenmek için’ kritik olduğunu öne sürdü.

YSK’nin 31 Mart’taki İBB seçimlerini iptal etmesinin ardından mazbatası alınan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Washington Post’ta bir makale yayımladı.

Türkiye’de herhangi bir yöneticiliğe aday olan kişinin "aşırılaşan kutuplaşma atmosferiyle" başa çıkabilmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, kendi yaklaşımının "kutuplaşmayı ve otoriter popülerizmi yenmek için kritik olduğu" sonucuna vardığını söyledi.

Washington Post’un ‘Opinion (Görüş)’ bölümünde yayımlanan yazısında İmamoğlu, T24’ten Gonca Tokyol’un çevirisine göre şu ifadelere yer verdi:

"İstanbullular beni belediye başkanı olarak seçtiklerinde büyük gurur duymuştum. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardaki partisi sonuçlara itiraz edeceğini ilan etti ve seçimlerin yenilenmesi mekanizmasını işleme koydu. Yakında, oynadıkları bu kumarın cumhurbaşkanı ve müttefikleri için nasıl bir sonuç yaratacağını göreceğiz."

"İstanbul, son 25 yılda Erdoğan’ın AKP’siyle aynı çanakta yoğrulan siyasi güçler tarafından yönetildi. Geçen yıl başkanlık yarışına girdiğimde, başbakanlık, TBMM başkanlığı ve bakanlık deneyimiyle herkes tarafından tanınan deneyimli bir siyasetçiyle karşı karşıyaydım. Yine de ideolojileri ne olursa olsun insanları doğrudan cesaretlendirerek seçimleri kazanabileceğime dair inanç yarattım; onlara farklılıkların zayıflık değil zenginlik olduğunu gösterdim."

'KUTUPLAŞMA ATMOSFERİ'

"Bugün Türkiye’de herhangi bir yöneticiliğe aday olan kişi, aşırılaşan kutuplaşma atmosferiyle başa çıkabilmeli. Ben, bu sıkıntıyı kendimi doğrudan oy verenlere sunarak aşmaya karar verdim; ki bu, 15 milyonluk bir şehir zorlu bir mücadele. Ama yine de plana uymaya kararlıydım. İstanbul halkına sevgimi ve saygımı göstermek kampanyamın temeli oldu."

"Neden? Çünkü bu yaklaşımın kutuplaşmayı ve otoriter popülerizmi yenmek için kritik olduğu sonucuna vardım."

"AKP iktidarı, ülkemizdeki medyayı domine ediyor ve onlara karşı çıkan herhangi birinin bir aralık yaratmasını inanılmaz derecede zor hale getiriyor. Böyle bir çevre, ilk olarak insana odaklanmayı zorunlu hale getiriyor. Ben, ancak bu yolla seçime dair oyun alanında elimizi eşitleyebilme umudu yaratacağım sonucuna vardım. Bu sebepten elimden geldiğince tüm siyasi ve kültürel arka planlardan, olabildiğince çok insanla yola çıktım."

'İNSANLARIN YATIRIM PROJELERİNİ DİNLEMEYE İLGİSİ YOK'

"Bugünün Türkiye’sinde, ‘sıradan’ bir vatandaşı dinleyen herhangi bir politikacı içtenlikle ve hızlı bir şekilde durumu anlayacaktır: Eğer ekonomik zorlukları ve sosyal adaletsizliklerin nasıl üstesinden geleceğiniz konusuna konuşmuyorsanız insanlar sizi dinlemeyecektir. Vatandaşların büyük ölçekli enerji projelerini ya da büyük yatırım stratejilerini dinleyecek vakti ve ilgisi yok. Bunun yerine kentli yoksulluğuna ve adaletsizliğe; eğitim konusunda yeteri kadar imkanı olmayan çocuklara, gençlere, işsizlik ile eşitsiz ücretlerle mücadele eden kadınlara, kentli yaşama eser miktarda dahil edilen dezavantajlı gruplara odaklanmanız lazım."

"Biz, iktidardaki partinin böyle bir sonuca ulaşılmasın diye önümüze koyduğu sayısız engele rağmen zafer kazandık. 17 gün sonra ise iktidar partisinin liderliğinde Yüksek Seçim Kurulu sonuçları geçersiz saydı."

'BU DERSLER TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA UYGULANABİLİR'

"Güçlü bir şekilde inanıyorum ki; eğer hukukun üstünlüğüne müdahale edilmezse, seçmenlerin iradesi İstanbul’da özgür ve adil bir şekilde ifade edilebilirse vatandaşların hayranlık uyandıran enerjisi otoriterliğe karşı durmanın mümkün olacağını gösterecektir. Gerçek direniş, ayrılıkların üzerinden diyalogla gelmeyi ve insanlara danışmayı gerektirir, bu dersler Türkiye’nin dört bir yanında uygulanabilir. Çoğulculuk düşmanımız değildir; ne burada ne de dünyanın genelinde. Onu kabullenmek bağrımıza basmalı ve çoğulculuğun getirdiği güç uyarınca hareket etmeliyiz.”