Ekipman üreticisi Caterpillar gümrük vergileri sebebiyle fiyatlarını artıracak

İnşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar, artan gümrük vergilerinin getireceği maliyet sebebiyle fiyatlarını artıracak.

Dünyanın en büyük madencilik ve inşaat ekipmanı üreticilerinden Caterpillar, gümrük vergileri sebebiyle 100 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında kayıp yaşayacak.

Çin yönetimi 34 milyar dolarlık ABD malına gümrük vergisi getirme kararı almıştı. ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği gümrük vergileri ve bunlara verilen karşılıklar da maliyetlerde artışa sebep oldu.

Gümrük vergileri sebebiyle artan maliyetlere karşın Caterpillar kâr beklentisini yükseltti. Şirketin beklediği kâr 6,6 milyar dolardan 7,2 milyar dolara çekildi.

200 milyon dolarlık maliyetin şirketin kâr beklentisinin yüzde 3'üne denk geldiği görülürken, buna karşın şirketin gümrük vergilerini dengelemek için yıl ortası fiyat artışı kararı aldığı belirtiliyor.