Ekim Devrimi 101 yaşında!

Büyük Ekim Devrimi, bundan 101 yıl önce insanlığın eşitlik, özgürlük ve kardeşlik hayalini, işçi sınıfı iktidar mücadelesini gerçek kılmıştı. Ekim, aradan geçen 101 yılın ardından da insanlığın eşitlik mücadelesine yol göstermeye, ışık tutmaya devam ediyor.

Bundan tam 101 yıl önce, Bolşeviklerin öncülüğündeki işçi sınıfı Rusya'da iktidarı alıyor ve insanlık tarihinde yeni bir dünyanın kapılarını açıyordu.

İşçi sınıfının bu en büyük zaferi, aradan geçen 101 yılın ardından eşitlik, özgürlük ve kardeşlik mücadelesine pusula olmayı sürdürüyor.

Ekim'in 101. yıl dönümü dolayısıyla TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la yaptığımız röportajı ve Ekim'in 100. yılı için hazırladığımız interaktif haberi bir kez daha soL okurlarının ilgisine sunuyoruz.

Hem an an Ekim Devrimi'ni hem de Devrim'in üç önemli yüzüne ilişkin üç farklı değerlendirmeyi içeren interaktif haberimiz için: