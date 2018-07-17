Ekathimerini: Atina’nın yeni bir Türkiye politikasına ihtiyacı var

Yunan gazetesi Ekathimerini’de, Türkiye -Yunanistan ilişkilerine odaklanan önemli iki analiz yazısı yayımladı. Türkiye’nin AB ile bağlarının zayıfladığına işaret edilirken, Atina’nın Türkiye ile ilişkilerde yeni bir yaklaşım geliştirmeye ihtiyacı olduğu belirtildi.

Yunanistan basını 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Türkiye siyasetine ilişkin değerlendirmelere yer verdi.

Yunan gazetesi Ekathimerini’de, Türkiye -Yunanistan ilişkilerine odaklanan önemli iki analiz yazısı yayımladı. Türkiye’nin AB ile bağlarının zayıfladığına işaret edilirken, Atina’nın Türkiye ile ilişkilerde yeni bir yaklaşım geliştirmeye ihtiyacı olduğu belirtildi. Erdoğan'ın öngörülemez bir aktör olduğuna dikkat çekilen yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iç ve dış baskılar karşısında gerilim politikasına başvurduğu değerlendirmesi yapıldı.

‘ERDOĞAN KARŞITLARI DAHA İYİ DEĞİL’

Yunanistan’ın önemli basın kuruluşlarından Ekathimerini gazetesi, 15 Temmuz akşamı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişinden izlenimlerin aktarıldığı haberinde, anmanın “Yeni Türkiye Cumhuriyeti” nin kutlandığı bir güne dönüştüğü ifade edildi.

Erdoğan’ı iktidarda istemeyen ülkelerin olduğu ve söz konusu ülkelerin haklı tezlerinin olabileceği belirtilen Tom Ellis imzalı analizde; Yunanistan’ın bu ülkeler arasında yer almadığı vurgulandı. Erdoğan’ın rakiplerinin bir alternatif oluşturmadığının altı çizilerek, "Kemalist Erdoğan karşıtlarının ve 'dişi kurt' Meral Akşener’in de Ege Adaları’na askeri harekat çağrısı yaptığı" hatırlatıldı

'ÇİPRAS, 8 ASKERİ VERMEYEREK DOĞRU YAPTI'

Erdoğan’ın darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan sekiz askerin Yunanistan hükümetince korunduğuna ilişkin iddialarına da değinilen analizde, "Çipras Erdoğan’a darbeci askerlerin iadesine ilişkin bir güvence verseydi bu bir hata olurdu çünkü hiçbir AB ülkesi başbakanı Avrupa’nın ilkelerini ve uluslararası hukuku ihlal edemezdi" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan’ın ekonomi, Kürt sorunu gibi problemlerinin bulunduğu; bu koşullarda Erdoğan’ın Yunanistan’la ilişkileri gerginleştirmesinin yangına körükle gitmek olacağı yorumu yapıldı.

'ATİNA'NIN, TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE VETO KOZU YOK'

Ekathimeri'de yayınlanan Alexis Papachelas'ın "Öngörülemez komşumuz" başlıklı bir diğer analiz yazısında ise, "Türkiye, kendisine Avrupa kapılarının kapalı olduğunu gayet iyi biliyor. Avrupa'daki siyasi durum böyle bir yanılsamaya alan bırakmıyor ve pek çoğunun beklediği 'kader anını' hızla yaklaştırıyor" dendi.

Erdoğan’ın yürüttüğü iç politikanın Türkiye’ye Avrupa kapılarının kapanması anlamını taşıdığı vurgulanarak, bunun Atina'yı Türkiye ile ilişkilerde yeni bir strateji izlemeye zorladığı belirtildi:

"Yunanistan yıllar boyunca, Türkiye'nin Avrupa emelini destekleyerek, kendini kollamak için ihtiyaç duyduğu araca sahip oldu. Elbette bunu Fransa ve Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa kulübünün tam üyesi olmasına asla izin vermeyeceğini bilerek yaptı. Ancak şimdi, kapı kesin olarak kapandı ve Atina daha fazla bu taktiği uygulayamaz"

'ERDOĞAN'IN ÜZERİNDEKİ BASKI ÇOK YÖNLÜ'

Erdoğan’ın üzerindeki baskının çok yönlü olduğuna dikkat çekilen analiz yazısında, baskının Erdoğan'ı daha da saldırganlaştırdığı yorumu yapıldı.

IMF’in Türkiye ekonomisi ile ilgili kaygılarını gizlemediğine işaret edilen analizde, erken seçim kararının ekonomik kriz endişesiyle bağlantılı olduğuna dair değerlendirmelerden söz edildi.

Ankara Washington ilişkilerinin göründüğünden karmaşık olduğu saptaması yapılarak, F-35 savaş jetlerinin satışının yasaklanmasının Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerinin alımıyla bağlantılı olduğu aktarıldı.

'YENİ İTTİFAKLAR KURMALIYIZ'

"Bütün bu koşullar göz önüne alındığında, Yunanistan'ın ittifaklar kurmaya çalışması ve yeni kozlar elde etmesi gerekiyor" denilen yazıda, AB ile Türkiye arasında yeni bir anlaşma yapıldığı takdirde, bunun Ankara’yla birarada yaşamanın yeni yollarını yaratabileceği belirtildi.

Erdoğan'ın iç ve dış baskı karşısında gerilime başvurmaya eğilimli olduğunun belirtildiği yazı, şu ifadelerle son buldu: