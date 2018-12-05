Einstein'ın dinsel inançları sorguladığı bir buçuk sayfalık mektubu rekor fiyata satıldı

Fizikçi Albert Einstein’ın dinsel inançları sorguladığı ve tanrıyı reddettiği bir buçuk sayfalık mektubu 2,9 milyon dolara (yaklaşık 16 milyon lira) satıldı.

Nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein'ın 1954 yılında yazdığı ve Tanrı'nın varlığını reddettiği mektup açık artırmada rekor kırarak 2,89 milyon dolara (yaklaşık 16 milyon TL) satıldı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre fizikçinin mektubu New York'ta yapılan müzayedede satıldı. Almanca kaleme aldığı ve filozof Eric Gutkind'e gönderdiği el yazması mektup için ön görülen fiyat 1 ila 1,5 milyon dolardı.

Mektubu 2,9 milyon dolara satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

Ölümünden bir yıl önce, 74 yaşındayken, Princeton Üniversitesi'nde yazdığı yazıda Einstein, toplam bir buçuk sayfa olan açıklamalarda şu ifadelerini kullandı:

"Tanrı kelimesi benim için insanların zafiyetinin göstergesi ve sonucundan başka bir şey değil, İncil ise kutsal ama yine de oldukça ilkel hikayeler derlemesidir. […] Ne kadar incelikli olursa olsun hiçbir açıklama fikrimi değiştirmeyecektir."

'MUSEVİLİK İLKEL BİR BATIL İNANÇ'

Yahudi asıllı olduğu için Hitler döneminde Almanya'dan kaçmak zorunda kalan Einstein, Musevilik hakkında da sert eleştirilerde bulundu.

Fizikçi mektubunda şu şekilde yazdı: "Benim için Musevilik, tüm diğer dinler gibi, ilkel bir batıl inancın vücut bulmuş hali. Benim de gurur duyarak dahil olduğum Yahudiliği ve destek aldığım bu anlayışı diğer halklardan ayıran bir yücelik yok."

3 MİLYON DOLARA ALICI ÇIKMAMIŞTI

2008'deki bir açık artırmada 404 bin dolara satılan mektup, o dönemde büyük tartışma yaratmıştı.

2012'de müzayede sitesi eBay'da 3 milyon dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılan "Tanrı mektubu"na alıcı çıkmamıştı.

Einstein'ın kaleme aldığı mektuplar daha önce de ilgi görerek yüksek fiyatlara satılmıştı.

Fizikçinin, Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt'e 1939'da yazdığı ve Almanya'nın atom bombası projelerinden bahsettiği mektup, 2002 yılında bir açık artırmada 2,1 milyon dolara alıcı bulmuştu.