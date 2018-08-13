Eğriboz Yarımadası'nda yangın, iki köy boşaltıldı

Yunanistan’ın Eğriboz Yarımadası’nda Psahna bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgede bulunan iki köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası'nın Psahna bölgesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Kontodespoti ve Stavros köyleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, ülkede ikinci bir yangın trajedisi yaşanmaması için Yunanistan’ın her yerinden itfaiye ekiplerinin Eğriboz’a sevk edildiği belirtildi. Polisin yangın bölgesine giden tüm yolları kapattığı, yangın nedeniyle çıkan dumanların Atina semalarına kadar ulaştığı ifade edildi.

Yunanistan Tarım Kalkınma Bakanı Vangelis Apostolu, basına yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirterek bölgede bulunan iki köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını ve yangının bölgedeki vatandaşlar için tehdit oluşturmadığını söyledi.

Eğriboz Yarımadası geçen ay 94 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasının yaşandığı Attika bölgesinin doğusunda yer alıyor.