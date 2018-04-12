Ege'de Yunan jeti düştü

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının, Eğriboz (Eyvia) Yarımadası’nın doğusundaki İskiri (Skyros) Adası yakınlarında düştüğü bildirildi. Yunan devlet televizyonu uçağın pilotunun kayıp olduğu ifade ediliyor.

Yunan Hava kuvvetleri’ne ait Mirage 2000 tipi bir savaş uçağı, Ege’de Skiros adası yakınlarında denize düştü. Uçağın ve pilotunun bulunması için geniş çaplı arama başlatıldı.

Yunan basını, uçak ile saat 12.15'te Skyros adasının kuzeydoğusunda temasın kesildiğini yazdı.

Askeri kaynakların aktardığına göre, düşüşün gerçekleştiği sırada o bölgede herhangi bir Türk uçağı bulunmuyordu. Halihazırda Türkiye'nin elinde pilotun akıbetiyle ilgili bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

Yunan basınında yer alan iddialara göre Ege'de 2 adet Mirage 2000 tipi Yunan uçağı ile 2 Türk savaş uçağı arasında it dalaşı yaşandı. Yunan jetlerinden biri üsse dönerken 12.15’de Skiros adasını 9 mil kuzeydoğusunda henüz bilinmeyen nedenlerle denize çakıldı.

Diğer Mirage-2000 uçağının pilotu durumu üssüne bildirdi.

Düşen savaş uçağının ve pilotunun bulunması için bölgede geniş çaplı aramalar başlatıldı.

TSK'DEN AÇIKLAMA

Habertürk'te yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, olay sırasında bölgede Türk uçağı olmadığını bildirdi.