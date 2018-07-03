Ege adasında emperyalizm karşıtı buluşma

Yunanistan Komünist Gençliği'nin Sakız Adası'nda gerçekleştirdiği emperyalizm karşıtı buluşmaya, Türkiye Komünist Gençliği de katıldı.

Yunanistan Komünist Gençliği (KNE), her yıl yaz aylarında gerçekleştirdiği Anti-emperyalist Kamp'ın 27'ncisine hazırlık kapsamında, 30 Haziran Cumartesi günü Sakız Adası'nda emperyalizm karşıtı etkinlik düzenledi.

Coşkulu bir atmosferde geçen "Yoksulluk, savaş ve iltica yaratan düzene karşı; barış ve halkların kardeşliği için bizimle mücadele et" başlıklı etkinliğe, Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de temsilci gönderdi.

'EGE BARIŞIN COĞRAFYASI OLMALI'

Etkinlikte TKG adına söz alan Ceren Demiröz, daveti için KNE'ye ve katılımcılara teşekkür ederek, "Gelecekte Ege’nin güzel adaların, barışın ve doğal güzelliklerin coğrafyası olarak anılacağına, diplomatik düşmanlıklarla ve mülteci kamplarıyla anılmayacağına inanıyoruz" dedi.

Emperyalist sistemin kaçınılmaz olarak savaşlara yol açtığını vurgulayan Demiröz, hükümetlerin yol açtıkları savaşlardan kaçan sığınmacıları da kendi çıkarları için kullanmaya çalıştıklarını ifade etti. Konuşmasında, NATO için "dünyanın en büyük terör örgütü" diyen Demiröz, bu örgütün Ege'deki varlığının barış için değil, savaş çıkarmak için olduğunu belirtti.

'PAYLAŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK'

TKG temsilcisinin ardından söz alan KNE Merkez Konsey Üyesi Thanos Biba, Yunan edebiyatçı Menelao Ludemi'nin köklerinden koparılan Yunan ve Türk iki gencin öyküsünü anlattığı kitabına atıfta bulunarak konuşmasına başladı.

Sakız Adası'nda 1998 yılında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'tan delegasyonların katıldığı, iki günlük etkinliği anımsatan Bibas, halkların paylaşamayacağı hiçbir şey olmadığını, emperyalist planlara engel olacaklarını, bölgedeki Kardak benzeri tehlikeli durumlara ve Balkanların bölünmesine karşı olduklarını ilan etti.

'MEVCUT SINIRLAR KORUNMALI'

Bibas, olası bir savaş durumunda Yunan komünistlerin, mevcut sınırların korunması için mücadele edeceğini ve bunu yaparken, halk iktidarı hedefiyle, işçi sınıfının bağımsız mücadelesini örgütleyeceğini vurguladı.

"Türkiye burjuvazisinin provokasyonlarını" kınayan Bibas, SYRİZA-ANEL hükümetinin sözde 'koruyucu' NATO ve AB’ye sığınıp, Yunan tekellerine düşecek payı gözetmelerine de karşı çıktı.

Etkinlik sırasında, TKG temsilcisine, üzerinde, Nazım Hikmet'in sürgün adalarında ve cezaevlerinde tutulan Yunan komünistlere ithaf ettiği şiirin yazılı olduğu plaket sunuldu. Etkinlik müzik dinletisiyle son buldu.