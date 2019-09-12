EBRD'den Türkiye'ye 1 milyar avro yatırım planı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti, yıl sonuna kadar Türkiye'de 1 milyar avro yatırım amaçladıklarını belirtti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, yıl sonuna kadar Türkiye'de 1 milyar avro yatırım amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Chakrabarti, "Bankacılık, leasing ve faktoring sektörlerine destek verebiliriz" dedi.

'TÜRKİYE'DEN DAHA İYİ BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ'

2020 yılı yatırım planına ilişkin konuşan Chakrabarti, şunları kaydetti:

"Daha fazla yatırım çekilmesi için daha çok reformun yapılması gerekiyor. Çoğu şey, 2020'de ekonomik reformların ne derece gerçekleştirileceğine ve ekonominin dengelenmesine bağlı olacak. Biz (önümüzdeki dönemde) Türkiye'de daha iyi bir büyüme bekliyoruz. (2020 yılı için) Temel olarak 1 milyar avroluk yatırım yapılabilir diyorum. Fakat umuyorum ve düşünüyorum, bundan fazlasını da yapabiliriz.

Hükümetin ve Merkez Bankasının yaptıkları, sıkılaştırma politikası, doğru yönde büyük bir fark yarattı. Tabii bu sıkılaştırma, ekonominin yavaşlamasına neden oldu. Fakat yavaşlamak zorundaydı da... Bence artık Türk ekonomisinin resesyonu geride bıraktığını görebiliriz. Türkiye, yeniden büyümeye

doğru ilerliyor. Bu son derece cesaret verici. Enflasyonun ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu çok iyi. Ayrıca, cari açık da ortadan kalkıyor ve TL toparlanıyor. Bu sağlıklı bir durumun göstergesi.

Hükümetin geçen yıl sunduğu ekonomi programını çok beğendim. Programdaki yapısal reformların uygulandığından emin

olmamız gerekiyor. Ben de daha hızlı büyüme kaydedileceğini düşünüyorum. 2020 yılında yüzde 2,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Tahminlerimizi kasım ayında açıklayacağız. Bu, şu andaki tahminimiz. Biz oldukça iyimseriz".

EBRD NEDİR?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), AAA/Aaa kredi notuna sahip, çok uluslu bir kalkınma bankasıdır. Ortaklık yapısını 64 ülke ve iki uluslararası kurum (AB ve Avrupa Yatırım Bankası) oluşturur.

Türkiye’deki faaliyetlerine 2009 yılında başlayan banka, ülkede altyapı, enerji, tarım, sanayi ve finans sektörlerine yatırımlarda bulundu.