DW: Türkiye'nin S-400 ısrarı yalnızca güvenlik için değil

DW Türkçe'de yayımlanan bir haberde Türkiye'nin S-400 hava savunma sisteminde ısrarcı olmasının nedenleri ele alındı. Habere göre Türkiye, S-400'leri yalnızca güvenlik için değil, ucuz ve esnek yapılı olduğu için de almak istiyor.

Türkiye'nin ABD'nin yaptırım tehditlerine karşın S-400 Rus hava savunma sistemini almakta ısrar etmesi gündemin tartışma konusu olmaya devam ediyor.

DW Türkçe'de yer alan Roman Goncharenko imzalı haberde Türkiye'nin S-400'lerde ısrarcı olmasının nedeninin güvenlik olmasının yanı sıra hava savunma sisteminin ucuz ve esnek kullanışlı olduğu ifade ediliyor.

S-400 fiyatlarının Batılı muadillerinden çok daha uygun olduğu belirtilen haberde Birmingham Üniversitesi'nden Richard Connolly'nin "S-400‘ler ABD'nin Patriot sisteminin neredeyse yarı fiyatı" sözüne yer veriliyor. Connolly, S-400'lerin esnek bir yapısı olduğunu ve farklı füze tiplerine uyum sağlayabileceğini de sözlerine ekliyor.

S-400'ü üreten devlet şirketi Almaz-Antey'e Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD tarafından yaptırım uygulanıyor.

BATI UÇAK ÜRETİMİNE AĞIRLIK VERİYOR, NATO ÜYESİNİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALMASINDAN ENDİŞELİ

Batı ülkelerinin en büyük endişelerinden birinin de kendilerinin üretimine ağırlık verdiği uçak üretimine karşılık Rusya'nın Batı üretimi uçaklara karşı özel füze sistemi geliştirmiş olması. Connolly, "Batı, daha iyi uçaklar üretirken Ruslar daha çok füze teknolojisinde öncü konumda oldu" diyor.

'15 TEMMUZ'DA KULLANILAN F-16'LAR ETKİLİ OLDU'

Connolly, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı uçağının F-16'lar tarafından sıkıştırıldığını hatırlatarak, "Türkiye açısından S-400'lerin alınması, ABD uçaklarına karşı bir önlem niteliğinde olabilir" diyor.

'TAMAMEN SİYASİ MESAJ'

Moskovalı askeri uzman Alexander Golts ise "Türkiye'nin kendisini S-400'lerle korumasını gerektiren bir düşmanı yok. Bu, Türkiye'nin ABD ve diğerlerine kendi savunma politikasına sahip olabileceği yönünde verdiği bir mesaj" diyor.