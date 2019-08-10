Düz dünyacı ev yapımı roketle kendini fırlatacak

Düz dünyacı Mike Hughes, kendini ev yapımı roketle 1500 metreye fırlatmaya hazırlanıyor. Hughes uçuşu sırasında 640 kilometre hıza ulaşacağını umuyor ve roket macerasının düz dünya konusuyla ilgisi olmadığını söylüyor.

İnternet sitesi Space.com'un haberine göre ABD’li ‘gözüpek’ düz dünyacı mühendis Mike Hughes, kendi evinde yaptığı roketle kendini fırlatacak.

Amatör mühendis Mike Hughes, geçtimiz yıl Kalifornya’daki evinin garajında yaptığı bir roketle kendini yerden 572 metre yükseğe fırlatmıştı. Dünyanın ‘düz’ olduğunu savunan maceraperest mühendis, kendisini yarın yapacağı denemeyle bin 500 metre uzağa fırlatmak istiyor.

PARÇALARI INTERNETTEN TOPLAMIŞ

Düz dünyacı Hughes, roketini ‘e-Bay’den aldığı parçalarla yaptığını belirtti.

Dünyaya dışarıdan bakmak isteyen 63 yaşındaki düz dünyacı önceki başarısızlıklarında paraşütle iniş yapmıştı. İniş konusunda sıkıntı yaşayan düz dünyacı daha öncesinde küreye iniş yaparken bazı kaburgalarını ezmişti.

Hughes, evinde yaptığı buharla çalışan roketin aynı zamanda geçen yılın denemesinin geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu söyledi.

Düz dünyacı, basına verdiği demeçte “Dünyanın düz olduğuna inanıyorum. Ama bu düz Dünya'nın buharlı roket fırlatması ile hiçbir ilgisi yok” dedi ve kendisinin “Benim gözüm pekdir!” yorumunda bulundu.

2.8 MİLYON DOLAR TOPLAYACAKLARMIŞ

Fırlatma başarılı olsa bile, 1.500 metrede durmayı planlayan Hughes, 100.000 metre yüksekliğindeki atmosferin sona erdiği Karman çizgisine ulaşmayı göze almayı planlamıyor. Bunun için, Hughes ve roket tasarımcısı Waldo Stakes “rock-oon” (kısmi roket, kısmi balon) adı verilen bir ürün geliştiriyor. Girişim oldukça maliyetli ve ikilinin bunun için 2,8 milyon dolar para toplamak zorunda oldukları belirtiliyor. Limuzin şoförü olarak geçinen Hughes, insanların kendisini zengin zannetmesinden şikayetçi. Sosyal yardım aldığını açıklayan Hughes, "İnsanlar zengin olduğumu ve bu parayı roket fırlatılmasından kazandığımı düşünüyorlar. Hadi lan oradan, sosyal yardım programındayım ben” sözleriyle kendini savundu.

Düz dünyacının sponsorları arasında Discovery Channel ve çöpçatanlık uygulaması Hudapp da bulunuyor.