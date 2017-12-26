Duterte’nin oğlu belediye başkan yardımcılığı görevinden istifa etti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin oğlu Paolo Duterte, adının uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı iddialarını ve kişisel problemlerini gerekçe göstererek Davao Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin oğlu Davao Belediye Başkan Yardımcısı Paolo Duterte, belediye meclisinde gerçekleştirilen özel oturumda istifasını açıkladı.

Paolo Duterte konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, “Hayatımda, başarısız evliliğimle yakından bağlantılı talihsiz olaylar var” dedi. Paolo açıklamasının devamında, bu olaylar arasında adının uyuşturucu kaçakçılığına karışması ve sosyal medyada kızıyla yaşadığı tartışmanın da bulunduğunu ifade etti.

Paolo Duterte, eylül ayında Çin'den yapılan 125 milyon dolarlık uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir senato soruşturmasında ifade vermişti. Duterte ise muhalefetin ileri sürdüğü kaçakçılığa karıştığına ilişkin iddiaları reddetmişti.

Paolo Duterte’nin 15 yaşındaki kızı sosyal medyadan babasının kendisine kötü muamele yaptığına ilişkin bir paylaşım yapmış, babası ise yine sosyal medyadan kızının bu davranışının “utanç verici” olduğunu söylemişti.

Öte yandan, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, oğlu Paolo Duterte'nin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı iddialarına ilişkin bir soruya, "Polise, bu işe bulaşan oğlum da olsa öldürün talimatı verdim" demişti.