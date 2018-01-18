Duterte: Kuveyt'e işçi göndermeyi yasaklayabiliriz

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kuveyt'te Filipinlilere uygulanan taciz ve ölüm şikayetleri sebebiyle Kuveyt’e Filipinler'den işçi göndermeyi yasaklamayı düşündüğünü açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Manila’da denizaşırı Filipino Bank’ın açılışında yaptığı konuşmada, Kuveyt’le tartışmak istemediğini ancak Kuveyt hükumetinin Filipinli işçilerin problemleri için acilen harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Duterte, Kuveyt’te intihar ettikleri iddia edilen en az dört kadının ölüm haber üzerine konuyu Dışişleri Bakanı Alana Peter Cayetnao ile görüştüğünü söyledi.

Kuveyt’in liderlerine saygı duyduğunu, kendileriyle bu konunun görüşülmesi ve bunun artık kabul edilemeyeceğinin onlara söylenmesi gerektiğini söyleyen Duterte, Kuveyt'in bu konuda bir şeyler yapmasını istediğini, ya da Kuveyt’e Filipinler'den işçi göndermeyi yasaklamayı düşündüğünü söyledi.