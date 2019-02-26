Duterte: Din adamlarının çocuklara taciz peşinde koştuğu bir dine kimin ihtiyacı var?

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Katolik din adamlarının 'çocuklara cinsel saldırı peşinde koştuğunu' söyleyerek, 'Böyle bir dine kimin ihtiyacı var' diye sordu.

Katolik din adamlarının cinsel saldırı peşinde koştuklarını söyleyerek "Böyle bir dine kimin ihtiyacı var" diye soran Filipinler lideri, Katolik Kilisesi'nin 25 yıl içinde ortadan yok olacağını öngördü.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, daha önce de Katolik Kilisesi'ne yönelik benzer açıklamalarda bulunmuştu. Filipinler lideri, "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan biri çıkarsa, istifa edeceğim" diyerek gündeme gelmişti.

Sputnik'in haberine göre halkın bu yapılanların intikamını alacağını söyleyen Filipinler lideri, şöyle konuştu:

"Bu Katolik Kilisesi ortadan yok olacak. Yaklaşık 25 yıl içinde kaybolup gidecek. Geriye bir şey kalmayacak, insanlar unutacak."

PAPA KABUL ETMİŞTİ

Öncesinde Papa Francis, çok sayıda rahibenin tacize uğradığını açıklamış, ardından rahiplerin "çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandığını" ilk kez kamu önünde kabul etmişti.

Sonrasında Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel tacizle mücadele için Vatikan'da 4 günlük zirve düzenleyen Papa, hiçbir somut politika açıklamadan zirveyi kapattı.