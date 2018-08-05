Dürziler 'Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı protesto etti

İsrail’de yaşayan binlerce Dürzi, İsrail’in ayrımcı 'Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı protesto etti.

İsrail’de yaşayan binlerce Dürzi, İsrail'de kabul edilen ve eşit vatandaşlığı ortadan kaldıran "Yahudi Ulus Devlet Yasası"nı protesto etmek için Tel Aviv’de bir araya geldi.

Yasa sebebi ile ülkede ikinci sınıf insan muamelesi göreceklerini belirten Dürziler, “Eşitlik” şeklinde sloganlar attı.

Arapça’nın resmi dil olmaktan çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirten protestocular, İsrail’in çıkardığı yasanın birçok insanı mağdur ettiğini belirtti.

İsrail ordusundaki Dürziler, kararın ardından istifa etmeye başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dürzilere "imtiyaz" teklif etti, ancak Dürziler eşit vatandaşlıkta ısrar ediyor.