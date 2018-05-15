Dünyaya nükleerden arınma çağrısı yapan ABD, nükleer üretim kapasitesini artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın KDHC'nin nükleer silahlardan arındırılması için Kim Jong-un ile gerçekleştireceği görüşmeyi ilan ettiği gün, yeni bir nükleer silah üretim projesini onayladığı da ortaya çıktı. Yeni projeyle birlikte nükleer silah başlığı üretim kapasitesini artıracak olan ABD’nin dünyada en çok nükleer silaha sahip ikinci ülke olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Mayıs’ta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran’da Singapur’da görüşeceğini açıkladı. Buluşmayı “İkimiz de bunun Dünya Barışı için çok önemli bir an olması için çalışacağız!" ifadeleri ile duyuran Trump’ın çağrısıyla aynı gün, Pentagon ve ABD Enerji Bakanlığı Güney Karolina’da yeni nesil nükleer silahların yapımına başlandığını duyurdu. Geçen Mart ayında tüm nükleer ve füze denemelerini durdurduğunu ilan eden KDHC, nükleer silahsızlanma taahhüdünde bulunmuştu.

ABD'nin sorunlu ve eski nükleer silahları atom reaktörü yakıtına dönüştürerek şehirlerin aydınlatmasında kullanacağı, bu yenilemeyle birlikte eski tesislerde yüzlerce yeni nükleer silahın üretilmesi için kapasite yaratılmış olacağı belirtiliyor.

Şubat ayında yayımladığı nükleer strateji raporunda Kuzey Kore’yi kaçak yollardan nükleer silah başlığı üretmekle suçlayan Pentagon, Rusya’nın silahlanmasını öne sürerek geçen hafta denizaltından fırlatılan nükleer seyir füzeleri yapımını da onayladı.

10 Mayıs’ta onaylanan planla birlikte “Çukur” adı verilen Amerikan üretimi nükleer başlıklar üretilecek. “Çukur”ların Hiroşima'yı yok eden atom bombasından bin kat daha güçlü olduğu biliniyor. İki farklı tesiste yılda 80 adet üretilen çukurların üretim kapasitesi Güney Karolina’daki tesis ile birlikte daha da artacak.

Ancak bu ABD’nin nükleer silahsızlanma konusundaki ilk tutarsızlığı değil. 1970 yılında ilan edilen Nükleer Silahsızlanma Antlaşması ile nükleer bombaya sahip olmayan devletlerin yeni silah geliştirmesi yasaklanarak gelecekte tamamen bu silahların kaldırılması amaçlanıyordu. İsrail, Pakistan ve Hindistan’ın hiç katılmadığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ninse çekildiği bu antlaşma ABD, SSCB, Çin, İngiltere ve Fransa’nın nükleer silahlanma rekabetini önlemeyi amaçlıyordu. SSCB’nin çözülmesinin ardından geçen 20 yılda ABD ve Rusya Federasyonu’nun karşılıklı olarak riayet ettiği antlaşmada Trump yönetiminin durumu tersine çevirdiği görülüyor.

Dünyada yaklaşık 15 bin kadar nükleer silah olduğu tahmin edilirken bunların 7 bininin Rusya ve 6 bin 800’ünün ABD’de olmasına karşın KDHC’nin 60 ile dünyada en az nükleer silaha sahip ülke olduğu tahmin ediliyor.