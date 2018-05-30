Dünyanın en değerli 10 markası açıklandı: 2 tanesi Çin'den

Dünyanın en değerli 10 markası açıklandı. Çin ilk kez listeye iki şirket soktu.

Dünyanın en değerli markalarının listesi açıklandı. İlk kez Çin'den iki şirket listeye girdi.

Listenin başında Google, Apple, Amazon ve Microsoft yer alırken, Çinli e-ticaret sitesi Alibaba ve teknoloji şirketi Tencent de listede yer aldı.

Alibaba'nın değerinin iki katına kadar çıkarak 113 milyar dolara çıktığı bildiriliyor. Tencent ise listenin beşinci sırasında geçtiğimiz yıla göre yüzde 65 değer artışıyla 179 milyar dolara ulaşmış görülüyor.

Tencent Asya pazarında zemin kazanırken, Alibaba'nın Latin Amerika'da yayılmakta olduğu kaydediliyor.

Listenin tamamı şöyle:

1. Google

2. Apple

3. Amazon

4. Microsoft

5. Tencent

6. Facebook

7. Visa

8. McDonald's

9. Alibaba

10. AT&T