Dünyanın en büyük tek günlük seçimi: 100'e yakın sandık görevlisi 'yorgunluk' nedeniyle öldü

Dünyanın en büyük tek günlük seçimini 17 Nisan’da gerçekleştiren Endonezya’da, 90’dan fazla sandık görevlisi ‘aşırı yorgunluk’ nedeniyle yaşamını yitirdi.

Endonezya’da 192 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği seçimler kadar oy sayım süreci de zorlu geçiyor. Ülke çapında 92 sandık görevlisi aşırı yorgunluk nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Maluku eyaletindeki Tanimbar Adaları’nda bulunan Adodo Molu köyünde sandık başkanı olan Selvianus Itranbey, seçim yorgunluğu nedeniyle yaşamını yitiren ilk kişi oldu. Itranbey’in oyların tekrar sayımı konusunda yapılan genel toplantı sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ulusal Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, uzun çalışma sürelerinin 91 sandık görevlisinin ölümüne yol açtığı kaydedildi. Bu açıklamayla birlikte yaşamını yitiren görevlilerin sayısı 92’ye yükseldi.

Komisyon, 374 görevlinin de yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar yaşadığını belirtti.

Seçimleri organize eden Genel Seçim Komisyonu (KPU), yaşamını yitiren sandık görevlilerinin ailelerine tazminat verilmesi için bu hafta Ekonomi Bakanlığından yetkililerle görüşme yapacaklarını açıkladı.

17 bin adadan oluşan Endonezya’da sayım sürecinde lojistik sıkıntılar da yaşanıyor. Pek çok görevli uçakla, teknelerle hatta bazen yaya olarak görev yerlerine gidiyor. Görevlilerin 48 saat aralıksız çalıştığı ifade ediliyor.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya’da 192 milyon 800 bin seçmen sadece bir günde sandık başına gitti.

Hem devlet başkanının hem de parlamento üyelerinin belirlenmesi nedeniyle normalden de karışık olan seçimlerde 20 bin 538 parlamento koltuğu için 250 binden fazla aday yarıştı, 809 bin 500 seçim merkezi kuruldu, 6 milyondan fazla kişi sandıklarda görev almak için gönüllü oldu.

Anket şirketlerinin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Devlet Başkanı Joko Widodo, ikinci kez devlet başkanlığı görevini üstlenecek.