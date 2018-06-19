Dünyadaki bir milyar silahın yüzde 85'i sivillerin elinde

Yapılan araştırma, dünyadaki bir milyar silahın yüzde 85'inin sivillerin elinde olduğunu ortaya koydu.

Small Arms Survey isimli İsviçre merkezli araştırma projesi, tabancalar, tüfekler, makineli silahlar da dahil olmak üzere dünyada var olan 1 milyar silahın yüzde 85'inin sivillerin elinde olduğunu ortaya koydu.

230 ülkede yapılan incelemede 857 milyon silahın sivillere ait olduğu görülürken, buna özel güvenlik şirketleri, devlet dışı silahlı gruplar ve çetelerin de dahil olduğu aktarılıyor.

Güvenlik kuruluşları yalnızca 23 milyon silaha sahipken, orduların elindeyse 133 milyon silah bulunuyor.

Sivillerin sahip olduğu silahlarda 2007 yılından beri yüzde 32 artış yaşandığı kaydediliyor.

Dünya nüfusunun yüzde 4'ünün yaşadığı ABD'nin dünyadaki silahların yüzde 40'ına sahip olduğu da söyleniyor. ABD'de her 100 kişiye 121 silah düşüyor.

Pew Research Center tarafından yapılan araştırma 50 yaş üzeri ABD'lilerin üçte birinin silaha sahip olduğunu, bu rakamın 18-29 yaş aralığı içinse yüzde 28 olduğunu göstermişti.

ABD'lilerin her yıl 14 milyon yeni silah aldıkları söyleniyor.