Dünyada her yıl 10 milyondan fazla insan vereme yakalanıyor

"2016 yılında 10.4 milyon insan vereme yakalandı, bunların 1 milyonu çocuktu ve 1.8 milyon insan da veremden hayatını kaybetti. Verem en fazla ölüme neden olan bulaşıcı hastalık konumunda."

Dünyada her gün 30 bin insan vereme (tüberküloz) yakalanıyor ve 4500 insan da verem nedeniyle ölüyor. Verem ilaç direncinin ve HIV’e bağlı ölümlerin de önemli nedenleri arasında. HIV + bireylerin %10’u aynı zamanda verem hastası.

Verem yoksulların hastalığı.

Her yıl 24 Mart günü Dünya Tüberküloz Günü olarak değerlendiriliyor. Bu tarih Robert Koch’un 1882’de verem basilini keşfettiği gündür.

2016 yılında 10.4 milyon insan vereme yakalandı, bunların 1 milyonu çocuktu ve 1.8 milyon insan da veremden hayatını kaybetti. Verem en fazla ölüme neden olan bulaşıcı hastalık konumunda.

Yeni verem hastalarının %64’ü yedi ülkede: Hindistan, Endonezya, Çin, Filipinler, Pakistan, Nijerya ve Güney Afrika.

Hastalar arasındaki ölüm hızı bölgelere göre büyük değişiklik gösteriyor ve Afrika’da %20’ye kadar çıkıyor. Bunun nedeni geri kalmış bölgelerde tanı ve tedavi hizmetlerindeki yetersizlik.

Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki verem sorununa müdahale yıllık 9.2 milyar Dolar kaynak gerektiriyor. Sağlanabilen kaynak ise 6.9 milyar Dolar. Araştırma ve geliştirme çalıştırmaları için de ek olarak 1.2 milyar Dolar’a ihtiyaç bulunuyor.

Bu paraların dünya için hiç de önemli olmadığı, tek bir dolar milyarderinin bile bundan çok daha fazla servete sahip olduğu akılda tutulmalı.

http://www.who.int/tb/features_archive/world_TB_day_2018_campain/en/

http://www.who.int/tb/publications/factsheet_global.pdf?ua=1