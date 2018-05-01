Dünyada 1 Mayıs

1 Mayıs tüm dünyada coşkuyla kutlandı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde 1 Mayıs işçi bayramı coşkuyla kutlandı.

İSPANYA

Barselona'da 1 Mayıs yağmura rağmen yoğun katılımla geçti. "İşçi sınıfı için bir ülke" pankartı arkasında yürüyen İspanya Halkları Komünist Partisi ve gençlik örgütü genel grev çağrısı yaptı, kortejden sık sık genel greve dair sloganlar atıldı.

FRANSA

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde işçiler Macron'un reform paketine tepkilerini dile getirdi. Fransa’da 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterilerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reformlarına tepki ve ülkede süren demiryolu ve Air France grevi damgasını vurdu. Ülkede 1968 Mayıs'ının 50'nci yıldönümü olması nedeniyle de 1 Mayıs gösterilerine katılımın arttığı belirtildi.

Polisin "şiddet olayları yaşanabileceği" yönünde uyarıda bulunduğu gösteriler, çok sıkı polis kontrolünde gerçekleştirildi. Paris'te, Bastille Meydanında buluşan işçi sendikalarının yürüyüşü İtalyan meydanında sona erdi. Yürüyüş sırasında bazı göstericiler McDonalds ve Renault'ya ait bir garajı hedef aldı, polis tazyikli su ve biber gazıyla göstericilere müdahale etti.

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