Dünya silah ticaretinde Rusya ikinci sırada, Türkiye satışını yüzde 24 artırdı

Dünya silah ticaretinde ABD birinci sıradaki yerini korurken, Rusya İngiltere’yi geçerek ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin silah satışlarını yüzde 24 oranında arttığına işaret edildi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2017 yılı dünya silah ticareti raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye silah satışlarını yüzde 24 oranında artırdı.

Bugün açıklanan rapora göre, ABD silah ticaretinde birinci sıradaki yerini korurken Rusya, İngiltere’yi geçerek ikinci en büyük silah satışı gerçekleştiren ülke oldu.

SIPRI’nin baş araştırmacısı Siemon Wezeman “Rus şirketler 2011’den beri silah satışlarında belirgin bir büyüme kaydettiler” dedi.

ABD, DÜNYA SİLAH TİCARETİNİN YÜZDE 57'SİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Rapora göre, ABD silah pazarındaki yüzde 57’lik payıyla açık ara önde. İlk 100 silah üreticisi firmadan 42’si ABD merkezli. Bunlar 2017’de 226,6 milyar dolarlık silah satışı yaptı. ABD’li Lockheed Martin firması ilk 100’ü esas alan listede birinci sırada yer aldı. Buna göre şirket geçen yıl 44,9 milyar dolarlık gelir elde etti.

RUSYA İNGİLTERE’Yİ GEÇTİ

Raporda Rus şirketlerin silah satışlarının geçen yıla göre yüzde 8,5 artarak 38 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Rusya böylece dünyadaki silah satışında, 2002’den bu yana sıralamada ikinciliğini koruyan İngiltere’nin yerini aldı. Rusya’nın bu rakamlarla dünya silah pazarının yüzde 9,5’ini elinde tuttuğu bildirildi.

Rus silah şirketi Almaz-Anteï ise 8,6 milyar dolarlık silah satışında ilk 100 şirket listesinde onuncu sırada yer aldı.

Rapora göre, İngiltere yüzde 9’luk pazar payıyla üçüncü oldu. Fransa ise yüzde 5,3’lük pazar payıyla dördüncülüğünü korudu.

ASELSAN VE TAİ İLK 100’DE

Raporda Türk silah firmalarının 2017’de satışlarını bir önceki yıla göre, yüzde 24 artırdığı belirtildi.

Buna göre ASELSAN 1 milyar 420 milyon dolarlık satışla ilk 100’e 61’inci sıradan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TAİ) 1 milyar 220 milyon dolarlık satışla 70’inci sıradan girdi. Geçen yılki raporda ASELSAN 68, TAİ ise 77’inci sıradaydı.