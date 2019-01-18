Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 24,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de yaşananlara ilişkin açıklamada bulunarak 24,4 milyon Yemenlinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Yemen'de yaşananlara dair açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, ülkedeki 28 milyon kişiden 24,4 milyonunun insani yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada "Yemen dünyadaki en kötü insani krizle karşı karşıya, durum giderek kötüye gidiyor. 2018 yılının sonunda 24,4 milyon Yemenli - toplam nüfusun yüzde 80'i - insani yardıma ihtiyaç duyuyordu" deniliyor.

Ülkedeki sağlık tesislerinin yüzde 45'inin kullanım dışı olduğu aktarılırken, 16,6 milyon kişinin temiz suya erişimi olmadığı bildiriliyor.

Bölgenin en yoksul ülkelerinden Yemen, 2015 yılının Mart ayından beri Suudi Arabistan'ın askeri müdahalesiyle karşı karşıya.

Suudi saldırıları ülkenin sivil altyapısını yok ederek, kıtlık ve salgınlara yol açtı.