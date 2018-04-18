Dünya nüfusunun yüzde 95'i tehlikeli derecede kirli hava soluyor

Health Effects Institute tarafından yayımlanan rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 95'inden fazlası tehlikeli derecede kirli hava soluyor.
2016 yılında hava kirliliği sebebiyle 6.1 milyon ölüm yaşandığı aktarılırken, sorunun kentleşmeyle birlikte daha da büyüdüğü kaydediliyor.
Yayımlanan raporda gelişmekte olan ülkelerde hava kirliliğinin daha yüksek olduğu görülürken, 1990'a göre hava kirliliği kaynaklı ölümlerin yüzde 19.5 arttığı söyleniyor.
Hava kirliliğinin yüksek tansiyon, beslenme ve sigaranın ardından dördüncü en büyük sağlık tehdidi haline geldiği belirtiliyor.
Raporun hazırlanmasında uydu verileri ve hava kirliliğine dair gözlemlerin kullanıldığı bildiriliyor.