Dünya Meteoroloji Örgütü: Küresel ısınma seviyesi hedefin çok üzerinde

Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel ısınmayı 2 dereceye sınırlama hedefinin gerçekleşmekten çok uzakta olduğunu, yüzyılın sonuna kadar ortalama sıcaklıkların 3-5 santigrat derece artacağını duyurdu.

Biirleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel ısınmayı sınırlama girişimlerinin başarısız olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada küresel ısınmayı 2 dereceyle sınırlama hedefinin şimdiye kadar başarılı olmadığı, yüzyılın sonuna kadar ortalama sıcaklıkların 3 ile 5 santigrat derece arasında artacağı söylendi.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Sera gazı yoğunlukları bir kez daha rekor seviyelerde ve şu anki durum devam ederse yüzyılın sonuna kadar 3-5 santigrat derece sıcaklık artışı göreceğiz" diye konuştu.

Taalas, bilinen fosil yakıtların tamamının tüketilmesi durumunda sıcaklık artışının bundan çok daha fazla olacağını ifade etti.