Dünya Kanser Günü: Savaşın yıktığı Suriye’de tedavi hâlâ ücretsiz

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın verilerine göre dünya genelinde her yıl 18 milyon kişiye kanser teşhisi konuluyor. Pek çok ülkede kanser hastaları ilaçların pahalılığı nedeniyle tedavi olamazken, sekiz yıldır savaşın ve yaptırımların baskısı altındaki Suriye’de hâlâ kanser hastaları ücretsiz tedaviye ulaşabiliyor.

4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde Suriye resmi haber ajansı SANA’da yayımlanan bir haberde, ülkenin yıllardır süren savaş ve yaptırımlara karşın kanser hastalarına ücretsiz tedavi sunduğuna işaret edildi.

Dünya Kanser Kontrol Örgütü tarafından hastalığa dikkat çekmek amacıyla 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak anılıyor. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın verilerine göre her yıl dünya genelinde 18 milyon kişiye kanser teşhisi konuluyor, 9 milyondan fazla kişi kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Sekiz yıldır süren savaşın yarattığı yıkıma, kanser tedavisinde artan maliyetlere ve yaptırımlara karşın Suriye hastalara ücretsiz tedavi imkanı sunan ülkeler arasında yer almaya devam ediyor. SANA’nın haberine göre, Suriye’de kanser hastaları tanı, izleme ve tedavi süreçlerindeki tüm hizmetlere ücretsiz olarak erişebiliyor.

Suriye Sağlık Bakanlığı’na ait on merkezde ücretsiz kanser tedavisi hizmeti veriliyor.

Bu merkezlerden biri olan ve onkoloji bölümü 2016 yılında hizmete açılan Şam’daki İbn el-Nefes Hastanesi’nden Dr. Nidal Khedr, açılışından bu yana merkezde 4 bin 500 hastayı tedavi ettiklerini belirtti.

Khedr radyasyon terapisi gereken hastaları El-Beyruni Üniversite Hastanesi’ne sevk ettiklerini, tanı, tarama ve konsültasyon hizmetlerininse ücretsiz olarak merkezlerinde verildiğini söyledi.

Suriye’nin kanser ilaçlarının tüm çeşitlerini ithal ettiğini dile getiren Khedr, kanserin türüne, lokasyonuna ve aşamasına göre tedavi masraflarının değiştiğini, en düşük tedavi masrafının 20 bin ila 50 bin Suriye lirası arasında olduğunu ifade etti.

Doktor Khedr, Suriye’de en çok görülen kanser türlerinin akciğer, kolon ve meme kanseri olduğunu belirtti. Suriye Sağlık Bakanlığı’nın kanser tedavi merkezleri Şam’ın yanısıra Halep, Hama, Süveyda, Tartus ve Humus’ta bulunuyor.

