Dünya gençliğinden Venezuela halkıyla dayanışma mesajı

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu emperyalist askeri müdahaleye karşı Venezuela halkıyla dayanışma mesajı yayımladı.

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY), Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen emperyalist saldırıları kınayan bir dayanışma mesajı yayımladı.

Mesajda diğer hükümetlerle birlikte ABD hükümetinin cesur Venezuela halkına boyun eğdirmek için her türlü gayrinizami savaş yoluna başvurduğu vurgulandı ve yalanlar üretmenin emperyalist mekanizmanın parçası olduğu hatırlatıldı.

Venezuela Cumhuriyeti’ni insani yardıma engel olmak, barışçıl gösterilere karşı şiddet kullanmakla suçlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin karar tasarısı hakkında "insan haklarıyla ilgili ciddi endişe belirterek bir kez daha aldatma ve karalamaya başvuruyorlar" denilen mesajda, ABD’nin askeri bir müdahaleye hazırlandığına işaret edildi.

Devrimci gençlikle, Venezuela halkıyla ve Anayasal Başkan Nicolas Maduro Moros’la dayanışmasını vurgulayan WFDY, dünya gençliğini barışı korumaya, Latin Amerika ve Karayipler’de yeni bir emperyalist askeri müdahaleye karşı durmaya çağırdı.

WFDY'nin bir sonraki Genel Kurulu Nisan 2019'da Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yapılacak. Bu toplantıda aynı zamanda Venezuela'yla dayanışma ziyaretleri de gerçekleştirilecek.