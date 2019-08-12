Dünya Demokratik Kadın Federasyonu toplantısı sona erdi

Dünya Demokratik Kadın Federasyonu (WIDF) Dünya Komitesi toplantısı bugün sona erdi. Namibya’nın başkenti Windhoek’de yapılan toplantıya Asya, Afrika, Avrupa, Amerika ve Arap bölgelerinden toplam 18 ülke katıldı.

Dünya Demokratik Kadın Federasyonu (WIDF) Dünya Komitesi toplantısı bugün sona erdi. Namibya’nın başkenti Windhoek’de yapılan toplantıya Asya, Afrika, Avrupa, Amerika ve Arap bölgelerinden toplam 18 ülke katıldı.

Ev sahibi ülke Namibya’nın 1990’da bağımsızlığını kazanmasına öncülük eden ve hala iktidarda olan SWAPO Partisi’nin Kadın Konseyi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıda SWAPO, bölgenin jeopolitiği ve Afrika bölgesindeki rolü üzerine, Angola Heyeti ise yeni teknolojilerin toplumsal hareketleri nasıl etkilediği üzerine birer konferans yürüttü.

Bölgesel raporlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı oturumlarda Küba delegasyonu ABD-Trump yönetiminin Küba’nın Venezuela’yı desteklemeyi bırakması durumunda yıllardır Küba’ya uygulanan ablukanın kaldıracağını vaat ettiği bilgisini paylaşırken elbette bunun söz konusu bile olmayacağını, 60 yıldır ablukaya rağmen sosyalizmden taviz vermeyen Küba’nın enternasyonalist dayanışmadan vazgeçmeyeceğini vurguladı. Irak delegasyonu IŞID’lilerce tecavüze uğrayan kadınların babasız çocuklarının kimlik edinemediği, şimdi okullu olan bu çocukların okullara kimliksiz ve kayıtsız olarak devam ettiği bilgisini verirken WIDF’in bu konuda sorumlu hükümetleri mutlaka zorlayıcı faaliyetler yürütmesi gerektiğini belirtti. Vietnam delegasyonu Kuzey ve Güney Çin Denizi’nde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Malezya ve Vietnam özel ekonomik bölgesi (EEZ) güvenliğini ihlal ederek tansiyonu yükselttiğini, barışçı yollarla uluslararası hükümlere uyulması çağrısı yaptı.

Emperyalizmin Nagasaki ve Hiroşima’ya attığı atom bombasının 74. yıldönümünde emperyalist suçları kınayan, emperyalist savaş ve NATO’ya karşı bir önerge sunan Avrupa Bölgesi sekreteryası NATO’dan çıkılması, tüm NATO ve ABD üslerinin kapatılması, nükleer bombaların imhası ve yabancı ülkelerde asker bulundurmaması için mücadele edeceğini duyurdu.

Toplantının ikinci gününde Windhoek’da gerçekleştirilen Barış Yürüyüşü’ne Namibya Büyükelçisi ve Namibya-Venezuela Dayanışma Derneği’nin yanı sıra Namibya’da bulunan Kübalılar katıldı.

Yürüyüşün ardından Namibya halkına sağlık hizmeti sunan Kübalı doktorlar ve sporcularla birlikte Fidel Castro Caddesi’ne bırakılan çelenk ile birlikte tüm dünya halkları için unutulmaz olan Fidel Castro’nun doğumgünü kutlandı.

2020 WIDF Sekreterya toplantısı Lübnan’da yapılacak, toplantı sonrası sekreterya Filistin halkına desteğini ve dayanışmasını sunmak üzere Kudüs’e gidecek.