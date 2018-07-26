Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'ndan Yunanistan açıklaması

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, Yunanistan'da yaşanan yangınla ilgili taziye açıklaması yayımladı.

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY), Yunanistan'da yaşanan ve çok sayıda can kaybına sebep olan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada Yunanistan halkına taziye dilekleri iletilirken, "Yunanistan halkının bu zor zamanlarda birleşmesini ve tüm mücadelelerde ihtiyaç olduğu gibi birbirlerini dayanışma ruhuyla desteklemesini umuyoruz" denildi.

WFDY, Yunanistan Komünist Gençliği'ne dayanışma mesajı da göndererek, "Bu zor zamanlarda onlarla olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.