Dünya Barış Konseyi’nden Venezuela mesajı

Dünya Barış Konseyi, Venezuela halkıyla dayanışma mesajı yayımladı. Konsey Venezuela’da yaşanan gelişmelerin bölgede ABD, AB ve NATO’nun emperyalist planlarındaki tehlikeli tırmanışı yansıttığını vurguladı.

Dünya Barış Konseyi, Venezuela’da yerel oligarşi ile emperyalistlerin meşru hükümeti devirme girişimini kınayan ve Venezuela halkıyla dayanışma ifade eden bir mesaj yayımladı.

Dünya Barış Konseyi tarafından yayımlanan mesajda şöyle denildi:

“Dünya Barış Konseyi (WPC), Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin meşru olarak seçilmiş hükümetini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirme girişimini kesin ve sert bir biçimde kınadığını ifade eder.

Gerici yerel oligarşinin ABD yönetimi, Avrupa Birliği (AB), Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve bir dizi Latin Amerika hükümetiyle birlikte eşgüdümlü çabaları ülkenin iç işlerine açık bir müdahale girişimi oluşturmaktadır.

Kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden kukla Juan Guaido ve onun etrafındaki gelişmeler bölgede ABD, AB ve NATO’nun emperyalist planlarındaki tehlikeli bir tırmanışı yansıtmaktadır.

Yurtlarını savunmak, kazanımları halkın büyük çoğunluğunun yararına derinleştirmek için ve emperyalist müdahalecilik ve sömürüye karşı mücadelelerinde Venezuela halkıyla, onun antiemperyalist barışı seven güçleriyle ve özellikle üye örgütümüz COSI (Comite de Solidaridad Internacional) ile dayanışmamızı ifade ederiz.

Dünya Barış Konseyi Sekreteryası, Atina, 24 Ocak 2019”