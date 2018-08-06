Dünya Barış Konseyi'nden Maduro'ya suikast girişimine kınama

Dünya Barış Konseyi, Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya karşı gerçekleştirilen suikast girişimini kınayan bir açıklama yayımladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı düzenlenen suikast girişimine Dünya Barış Konseyi'nden kınama geldi.

Açıklamada "Dünya Barış Konseyi Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen suikastı kınamaktadır" denilirken, suikast girişiminin Venezuela'yı, ülkenin ekonomisini ve seçilmiş hükümetini istikrarsızlaştırmaya çalışan güçlerce gerçekleştirildiği belirtildi.

Dünya Barış Konseyi, Venezuela'ya yabancı müdahalelere ve ülkeye karşı yürütülen ekonomik savaşa karşı durma çağrısında bulundu.

ABD yönetiminin,Avrupa Birliği'nin, oligarşi ve gerici güçlerin açıklamalarının ve eylemlerinin Venezuela Devlet Başkanı'na suikastı ve benzer saldırıları beslediği söylendi.

Venezuela halkıyla dayanışmasını dile getiren Dünya Barış Konseyi, barıştan yana anti-emperyalist güçlerden Venezuela'nın başarılarını savunmalarını ve bu başarıları derinleştirmelerini istedi.