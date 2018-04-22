Dünya Bankası bunları öneriyor: Asgari ücret kalksın, işten atma kolaylaşsın

Dünya Bankası'nın yıllık Dünya Kalkınma Raporu taslağında yoksul ülkelerden asgari ücreti kaldırmaları, patronlara işçileri sebepsiz işten atma hakkı tanımaları ve sözleşmelere sınır koymamaları isteniyor.

Dünya Bankası'nın yıllık Dünya Kalkınma Raporu'nun taslağında bankadan borç alan ülkelere yönelik emek düşmanı tavsiyelerde bulunuluyor.

Taslakta yoksul ülkelerden asgari ücreti kaldırmaları, patronlara işçileri sebepsiz çıkartma hakkı tanımaları, iş sözleşmelerine getirilen koruma sınırlamalarını kaldırmaları isteniyor.

Dünya Bankası, önerdiği sınırsız sömürü koşullarının "otomasyona yatırımı durdurmak ve istihdamın sürmesi" için gerekli olduğunu savunuyor.

Dünya Bankası'nın 2013 Dünya Kalkınma Raporu'nda emekçileri koruyan denetimlerin istihdam seviyesine "çok az etki ettiği ya da etki etmediği" sonucuna varılmıştı.

Ancak 2019 taslağında buna rağmen emekçileri koruyan yasaların kaldırılması öneriliyor.