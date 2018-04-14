Duma'dan son militanlar tahliye edildi

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezi, Suriye’nin Duma ilçesinden son militanların tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.

Suriye’nin Duma ilçesinden son militanların tahliyesinin tamamlandığı ifade edildi.

Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko,"Dün Duma'dan ayrılmak istediğini ifade eden son 3 bin 976 militan, aile üyeleriyle birlikte 107 adet otobüsle kentten ayrıldı. Militanların tahliyesi tamamlandı. Toplamda 21 bin 145 militan ve aile üyeleri kenti terk etti" diye konuştu.

Yevtuşenko ayrıca Doğu Guta'daki insani operasyonun başladığı günden bu yana Rus uzlaştırma merkezinin katkısı ile toplam 67 bin 680 militanın aileleriyle birlikte tahliyesinin sağlandığını aktardı.

Yevtuşenko, Şam saldırısı ile ilgili olarak, "Dün Şam'a ve civar mahallelerine roketatarlı saldırılar yeniden başladı. Yasadışı silahlı oluşumlardaki militanlar, Muhayam el-Yarmuk mahallesinden Şam'ın güneyindeki el-Batiha kavşağına roketatarla saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil yaralandı" ifadelerini kullandı.

Şam'a yapılan füzeli saldırılara rağmen Doğu Guta'daki insani operasyona ara verilmediğini açıklayan Yevtuşenko, insani durumu iyileştirmeye yönelik çalışmalara Suriye'nin diğer bölgelerinde de devam edildiğini aktardı.