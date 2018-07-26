DTÖ Başkanı: Ticaret savaşı siyasi bir olgu, liderler uzlaşma sağlamalı

Dünya Ticaret Örgütü Başkanı Roberto Azevedo, 'ticaret savaşı'nın tamamen siyasi bir olgu olduğunu belirterek, dünya çapında ticari gerginliklerin bitmesi için dünya liderlerinin masaya oturup uzlaşması gerektiğini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü lideri Roberto Azevedo, küresel ticari gerginliklerin sona ermesi için ülke liderlerinin siyasi uzlaşma sağlaması gerektiğini belirtti.

Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Azevedo, “Ticaret savaşını durdurmak... Burada teknik bir şekilde çözülecek bir mesele yok. Bu tamamen siyasi bir olgu. Çözüm ancak üst düzey müzakerelerle ve bağlılıkla gerçekleşir” açıklamasını yaptı.

Azevedo, birçok liderin sorunun çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu, ancak politika belirlemede farklı görüşler sunduklarını ifade etti.

Dünya Ticaret Örgütü'nün ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileri koyması ve Çin'in buna karşılık misilleme yapmasıyla ateş ortasında kaldığı vurgulanıyor.

Trump, ulusal güvenlik tehdidi gerekçesiyle çelik ve alüminyum ticaretine ek gümrük vergisi koymuş, Dünya Ticaret Örgütü'ne yeni atamaları engellemişti.

Dünya Ticaret Örgütü'nün “henüz paralize olmadığını” belirten Azevedo, durumun bir şekilde çözüleceğine inandığını, aksi takdirde “orman kanunlarının hüküm süreceğini” ileri sürdü.

Azevedo, henüz Trump'la görüşmediğini ancak ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile kaydadeğer ve verimli iletişim kurduklarını dile getirdi.