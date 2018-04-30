Dövizle borçlanmada ‘mega’ projelere ve büyük sermayeye ayrıcalık

Merkez Bankası’nın dövizle borçlanmayı sınırlandıran düzenlemesi 2 Mayıs’ta yürürlüğe giriyor. Kamu-özel işbirliği projeleri başta olmak üzere sermayeye tanınan istisnalar dikkat çekiyor.

Döviz geliri olmayan şirketlerin döviz kredi kullanımını engelleyen, döviz geliri olan firmaların döviz kullanımını da belli kurallara bağlayan düzenleme 2 Mayıs’ta yürürlüğe giriyor. Düzenleme kapsamında getirilen istisnalar dikkat çekiyor.

Düzenleme kapsamında döviz geliri olmayan şirketlerin döviz kullanımına izin verilmiyor. Döviz geliri olan şirketlerde ise kredi bakiyesi, yani kullanabileceği kredi tutarı 15 milyon liranın altındaysa kullanılabilecek döviz kredisi tutarı, kredi bakiyesi tutarıyla, son üç yılın döviz gelirlerinin toplamını aşamıyor. Örneğin 10 milyon lira kredi bakiyesi olan, son üç yılın döviz geliri de 10 milyon lira olan bir şirket, en fazla 20 milyon lira karşılığı döviz kredisi kullanılabiliyor.

BÜYÜK SERMAYE GRUPLARI VE KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNE İSTİSNA

Merkez Bankası genelgesinde önemli istisnalar da yer alıyor. Döviz geliri şartı aranmayacak yani herhangi bir kısıtlama olmadan döviz kredisi kullanabilecek firmalar arasında “mega projeler” yer alıyor. Aynı zamanda holding bünyesindeki şirketler için de tek tek şirketlerin döviz geliri olup olmaması ya da kredi bakiyesinin yeterliliği şartı aranmıyor. Holding ya da grup toplu olarak değerlendiriliyor. Bu iki istisna, düzenlemeye ilişkin görüşmelerde bankalar ve büyük sermaye grupları tarafından dile getirilmişti.

“Mega projeler” yani kamu-özel işbirliği (KÖİ) olarak adlandırılan 3. Havalimanı, 3. Boğaz Köprüsü, şehir hastaneleri gibi projeler dışında da istisnalar bulunuyor. Uluslararası ilana çıkılan yurtiçi ihaleler, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından onaylanan savunma sanayi projeleri, yatırım teşvik belgesi alan makine-teçhizat yatırımları, yenilenebilir enerji yatırımları da döviz geliri olup olmamasına bakılmaksızın ve herhangi bir sınırlama aranmaksızın döviz kredisi kullanabilecek.

Holding şirketlerine ek olarak SPV olarak adlandırılan KÖİ projeleri, özelleştirmeler ya da şirket satın almalara yönelik kurulan şirketler içinde ortaklık yapısını oluşturan şirketler değerlendirmeye alınıyor, SPV’nin döviz geliri olup olmaması şartı aranmıyor.

2 BİN FİRMANIN YARISI KAPSAM DIŞI

Düzenlemenin kapsamının büyük firmalara da genişletilmesi konusu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından Mart sonunda gündeme getirilmişti. Toplam döviz kredi hacminin yüzde 84’ünü 2 bin civarında büyük firmanın taşıdığını ve büyük bir risk oluştuğunu söyleyen Şimşek, bu firmaların dövizle kredi kullanımının sınırlandırılacağını söylemişti. Ancak genelgedeki tanım ve istisnalar dikkate alındığında 2 bin civarındaki firmanın yaklayık yarısının kapsam dışı kalacağı, döviz kredisi tutarı üzerinden bakıldığında bu oranın daha da yüksek olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Sanayi Odası’ın ilk 500 ve ikinci 500 sıralamasında yer alan şirketlerin döviz kredisi borcunun yüzde 84’ünü taşıyan 2 bin firmanın yüzde 30-40’ını oluşturduğu, bu firmalar ve aynı grup bünyesindeki hizmet şirketleriyle birlikte döviz kredi borcundaki payın da bu oranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. KÖİ projeleri ve diğer istisnalar da eklendiğinde oranın yüzde 50’yi aşacağı görülüyor. Hem TÜSİAD hem de bankalar istisnalar konusunda yoğun bir pazarlık yürütmüştü. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Bir fare var diye bütün evi yakmak doğru değil” demişti.

BANKALAR VE SERMAYENİN İSTEKLERİ NEYDİ?

Merkez Bankası ile yürütülen müzakerelerde büyük gruplar için şirket bazında değil holding bazında değerlendirme yapılması, proje finansmanı için özel olarak kurulan şirketlerin (SPV) kapsam dışında kalması önerilmişti. KÖİ projelerinin de bu kapsama gireceği yorumu soL Haber’de yer almıştı

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İkinci öneri döviz kredilerinin kademeli olarak azaltılması, bankaların karlarının baskılanmamasıydı. Döviz geliri şartı aranmayacak şirket kapsamının ve döviz geliri sayılabilecek gelirlerinin tanımının genişletilmesi bu isteğin de karşılandığını gösteriyor. Yenilenebilir enerji projelerinde devletin garanti ettiği dövize dayalı gelirler ikinci kapsamda değerlendiriliyor.

KAMU KURUMLARI VE BANKALARA HER TÜR DÖVİZ BORÇLANMA SERBEST

Genelgede kamu kurumları ve bankalar için yurtiçi ve yurtdışından döviz borçlanma hakkı korunuyor. Şirketler yerine bankalar ve kamu kurumlarının döviz borçlanacağı, toplam borç stokunda bir değişim olmayacağı görülüyor. Kur riskini kamu ve bankalar üstlenirken görünürde faiz artışı olmadan kredi maliyetlerinin artacağı, banka karlılıklarının destekleneceği, kurun örtük faiz artışıyla kontrol altına alınmaya çalışılacağı düşünülüyor.