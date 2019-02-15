Dört yılda 550 bin bebek savaşta yaşamını yitirdi

Son yayımlanan bir rapora göre 2013-2017 yılları arasında 10 ülkede beş yaşının altında 870 bin çocuk savaşta yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin 550 bini bebek. Aynı dönemde ölen savaşçı sayısı ise 175 bin oldu.

Ateş hattında çatışan taraflardan çok, savaşın en savunmasızları bebekler ve çocuklar hayatını kaybediyor.

Euronews'un haberine göre Save the Children adlı kuruluş, çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden toplanan verilerle bir rapor hazırladı. Rapor, savaşların en fazla çocukların hayatını riske attığını rakamlarla ortaya koydu.

Rapora göre 2013 ile 2017 arasında, silah seslerinin susmadığı 10 ülkede, beş yaşının altında en az 870 bin çocuğun hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yaşamını yitirenlerin 550 bini bebek. Aynı dönemde ölen savaşçıların sayısı ise 175 bin.

"Çocuklara karşı savaşı durdurun" başlıklı rapora göre 2010 yılından bu yana çatışma bölgelerindeki çocuk nüfusu yüzde 37 oranında arttı. Aynı dönemde, teyit edilebilen vakalara göre çocuklara yönelik ölümcül saldırılar ve çocuklara silah verilmesi gibi suistimaller de yüzde 174 artış gösterdi.

Verilere göre 2017 yılında 420 milyon çocuk kurşunların gölgesinde yaşadı. Bu sayı bir önceki yıla oranla 30 milyon daha fazla.

Çocuk hakları ihlalleriyle ilgili vakalar ise 2010 yılında 10 binin altındayken, 2017 yılında rekor düzeye ulaşarak 25 binin üstüne çıktı.

Ölen her bir savaşçı için 5 masum çocuk hayatını kaybediyor

Savaşın yol açtığı gıda sıkıntısı, açlık, sağlık hizmeti alamamak, insani yardımlara ulaşamamak çocukların hayatını kaybetmesinde en büyük etkenler olarak görülüyor.

"İster Yemen olsun, ister Suriye veya Orta Afrika Cumhuriyeti.. Savaşlardan en çok çocuklar etkileniyor" diyen Save The Children CEO'su Paul Ronalds güç kavgasının asıl kurbanlarının çocuklar olduğunu tek cümleyle özetliyor: "Çatışmalarda ölen her bir savaşçı için 5 masum çocuğun hayatını kaybettiğini düşünmek utanç verici."

Raporda incelenen ülkelerden Yemen'de, savaşın başlamasından bu yana, 5 yaşının altında 85 bin çocuğun yaşamı hastalık veya açlık nedeniyle son buldu. 11 milyondan fazla çocuk ise acil insanı yardıma muhtaç.

Birleşmiş Milletler'e göre de her 10 dakikada bir 5 yaşının altındaki bir çocuk "açlık" gibi önlenebilir sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor, yetersiz beslenen 2 milyon çocuksa ölümle burun buruna.