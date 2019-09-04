Dorian Kasırgası Bahamalar'ı vurdu

Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran Dorian Kasırgası, ülkede 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken ülke çapında büyük hasar yarattı.

Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran Dorian Kasırgası, ülkede 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken ülke çapında büyük hasar yarattı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu açıkladı.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü belirtti.

Kasırganın 'Kategori 2' seviyesine düştüğü ve ABD'nin Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerlediği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın şiddetinin düşmesine karşın sel ve su baskını tehdidi oluşturmaya devam ettiğini duyurdu.

Dorian Kasırgası'nın Bahama'da oluşturduğu hasar böyle görüntülendi: