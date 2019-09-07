Dorian Kasırgası ABD'de: 'Ocracoke adasında yüzlerce kişi mahsur kalmış olabilir'

Kuzey Carolina Acil Durum Yönetimi Müdürü Mike Sprayberry, ABD’nin doğusundaki Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde etkisini gösteren Dorian Kasırgası sonucunda yüzlerce kişinin eyaletin doğusundaki Ocracoke adasında mahsur kalmış olabileceğini açıkladı.

Kuzey Carolina Acil Durum Yönetimi Müdürü Mike Sprayberry, dün Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini vuran ve Charleston kentinde etkisini gösteren Dorian Kasırgası'nın Kuzey Carolina’nın doğusundaki Ocracoke Adası’nda yüzlerce insanın mahsur kalmış olabileceğini duyurdu.

Ocracoke Adası’nın karşısında yer alan Hyde County'nin yönetimi ise, sosyal medya hesabından “Ocracoke sakinleri: İhtiyacı olan herkesi, Washington County'deki bir sığınağa havayoluyla tahliye etmeyi planlıyoruz. Orada yiyecek, elektrik ve tıbbi ihtiyaçlar bulunuyor. Ayrılmak istiyorsanız şimdi hazırlanmaya başlayın” duyurusunu yaptı.

Dorian Kasırgası, haftanın başında 'Kategori 5' seviyesinde Bahamalar'ı vurmuştu. Kasırga sonucunda ülkede yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği duyurulmuştu.